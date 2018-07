Incepe weekendul, Luna in Berbec este un ultimul sau patrar si este timpul pentru unele socoteli ! Este ceva ce sta in puterile tale sa schimbi pentru rezultate mai bune si fericite? Luna in Berbec iti aduce o perspectiva mai proaspata si un pic mai egoista dar necesara!

Acesta este un semnal ca ceva trebuie sa fie abordat diferit. Poti face un pas in spate dintr-o actiune si sa vezi lucrurile dintr-un punct de vedere mai realist. Luna In Berbec te face sa intelegi ca, pana cand nu te ocupi de tine insuti ca de persoana nr 1 din viata ta, nu iti va mai ramane nimic de dat nimanui. Si…