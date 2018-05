Horoscop zilnic MARTI 15 mai 2018, ziua cea MARE! De acum, asteapta-te la neasteptat

Uranus intra in Taur dupa 8 ani de "locuit" in Berbec, ultima data cand a iesit in Taur fiind 1942, deci acum aproximativ 80 ani, el stand in Taur pe atunci in anii 1930-1940, ani ramasi in istorie pentru multe evenimente majore globale ce au schimbat fata omenirii si lumii.



Cand Uranus intra in Taur, viata asa cum o cunosti s-ar putea sa nu mai fie la fel. Acest tranzit este urias la nivel global si poate cauza o schimbare socanta financiara si de mediu. Si la nivel personal, toate semnele vor simti efectele sale, poate chiar imediat. Asteapta-te la neasteptat!



In timp ce…