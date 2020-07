Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 11 IULIE 2020. Chiron intra in retrograd! Adevarul iese la iveala Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze! Au intrat atat de multe planete in Capricorn, incat parca am fi cu totii in curtea scolii, alergand de colo colo, tipand fiecare de ce-l doare. Unii sunt timizi, altii sunt atacatori, unii sunt linistiti, altii sunt agitati. Te simti ca un soldat obosit de atata agitatie in jur? Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze. Berbecul este un semn al individualitatii si al actiunii. Capricorn este semnul puterii si al controlului. Dar, de cand Pluto se afla aici, Capricornului ii place mai mult sa se tanguiasca decat sa treaca la treaba.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Nu te impotrivi vantului – Luna in Fecioara are cateva trucuri pentru tine Fiecare zi care trece pune o anumita distanta intre tine perioada de Venus retrograd din primavara, intre tine si si puternicele schimbari emotionale cauzate de Solstitiul de vara si Eclipsa inelara de Soaare. Au fost…

- O noua abordare in amor! E nevoie de o reinventare in amor. Nu e usor drumul in dragoste, insa nici nu trebuie sa fii invechit in gandire si adordari. Se nasc noi atractii, se planteaza noi seminte ale iubirii. Nu sta prea mult pe ganduri. Mercur intra pe un taram necunoscut. Urmeaza miscarea…

- Cu toate acestea, nu va fi la fel de provocator ca atunci cand Mercur, Venus sau Marte au fulgeratoarea lor miscare retrograda. Pluto va fi retrograd cinci luni, dandu-ne timp sa facem multa cercetare la nivel de suflet ca sa gestionam acele aspecte ce au iesit la lumina cat timp Pluto a fost direct…