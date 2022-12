Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, joi 29 decembrie 2022. Mercur intra in retrograd in Capricorn. El porneste astfel un ciclu de trei saptamani in care ne va fi mai bine sa ne concentram pe chestiuni vechi decat sa incercam sa ne lansam in noi proiecte.Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Indiferent cat de multa furtuna se pare ca te-ar putea scoate din aria de control, vei fi in stare sa te descurci cu orice. Ai incredere in natura ta bine infipta cu picioarele in pamant.…