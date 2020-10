Horoscop zilnic 11 octombrie 2020. Liniştea dinaintea furtunii. În dragoste, tensiunile ating cote maxime BERBEC Berbeciiau chef de aventuri in dragoste, iar aceasta pofta de viața i-ar putea baga in belele, in special daca nu sunt atenți la sentimentele partenerului. Astfel de situații nu se termina niciodata bine. Pe langa inimi frante, s-ar putea ca unii nativi sa piarda și o persoana care, in alte circumstanțe, le-ar fi fost un camarad de nadejde. TAUR Taurul se va simti foarte deschis sa socializeze astazi mai mult decat de obicei, mai ales cu oamenii cu care te simti deja confortabil. Acest lucru se datoreaza faptului ca, in general, sunteți o persoana vesela si pozitiva.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

