Stiri pe aceeasi tema

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul de weekend, 26,27 octombrie, pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește horoscopul de weekend.

- Horoscop 13 octombrie 2019. Horoscopul zilei aduce probleme financiare pentru Balanțe. Peștii, in schimb, au parte de o zi cu schimbari in bine. Citește horoscop, azi, 13 octombrie 2019: Horoscop 13 octombrie 2019 - Berbec O zi cu bune și cu rele, poate chiar in egala masura, așa ca vei avea libertate…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 12 octombrie. Zi agitata pentru nativii Balanța. Vor pierde o suma mare de bani, dar nu se vor lasa descurajați. In același timp, Capricornii, saturați sa tot fie provocați, iși propun sa mute munții din loc.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul de weekend, 12,13 octombrie, pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește horoscopul de weekend.

- Horoscopul zilnic aduce vești bune in special pentru zodiile de Pamant! Scorpionii pot fi irascibili din cauza unui eșec pe plan profesional. Analizați cu atenție greșelile și nu va descarcați nervii pe cei dragi. Balanțele au succes pe plan profesional, iar asta le apropie de persoana iubita, pe care…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii octombrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca vei caștiga sau pierde bani, citește in continuare horoscopul lunii octombrie.

- Horoscopul saptamanal din 7-13 octombrie 2019 aduce vești noi despre fiecare zodie - saptamana de excepție pentru Taur, Racii exceleaza la capitolul iubire, Varsatorii sunt protejați de astre. Ce anunța horoscopul saptamanii viitoare pentru fiecare zodie

- Horoscopul de weekend 13-15 septembrie 2019 aduce vești despre fiecare zodie. Strele prezic schimbari importante in acest sfarșit de saptamana. Zodia Fecioara iși face planuri pentru a achiziționa o locuița sau pentru a se muta cu persoana iubita.