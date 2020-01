Horoscop WEEKEND 17-19 ianuarie 2020. Atentie la profunzimi cu Luna in Scorpion! In acest weekend, Luna este in Scorpion. Cand Luna trece prin Scorpion, se activeaza zile de pasiune si dorinta foarte intense. Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancimea lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum. Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

