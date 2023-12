Horoscop – vineri, 22 decembrie 2023 Este o perioada agitata. Multe zodii așteapta cu nerabdare Craciunul, altele iși doresc sa treaca mai repede. Cu rabdare sa așteptam surprizele zilelor care urmeaza. Berbec Primești o veste buna și e momentul sa-ți iei soarta in propriile maini și sa faci lucrurile sa se intample. Astrele iți anunța o perioada foarte buna pentru tine. Taur Chiar daca lucrurile merg mai lent și se așterne o stare de oboseala, te vei bucura de multe reușite. Poate ca e timpul sa iei și o scurta pauza. Gemeni Te gandești cu entuziasm la perioada ce urmeaza. Ai planuri mari și abia aștepți sa treaca sarbatorile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

