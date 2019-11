Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 23 - 29 noiembrie 2019 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești. Horoscop Urania. Previziuni pentru toate zodiile […] Post-ul Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 23 – 29 noiembrie 2019. Venus va intra in zodia Capricornului. Luna Noua in Sagetator | VIDEO URANISSIMA apare prima data in Libertatea .