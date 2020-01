HOROSCOP URANIA 4-10 IANUARIE 2020. Casa Banilor este goală, dar Cupidon aruncă săgeţi de lângă bradul de Crăciun HOROSCOP URANIA 4-10 IANUARIE 2020 Berbec Intre 4 ianuarie, dupa ora 18:15′, și zorii zilei de 7 ianuarie, cufundare in problemele cotidiene de natura financiara ca o necesara revenire la pragmatism. Ambiții cu privire la viitorul lor material (proiecte, calcule, idei). Intre 7 ianuarie, dupa ora 04:11′, și dimineața zilei de 9 ianuarie, voioșie, dorința de comunicare, nevoia de ancorare in realitate prin punerea la punct cu ultimele știri, posibile deplasari de scurta durata. Pentru unele persoane, se poate contura nevoia (obligația?) de a lua contact cu reprezentanții unor instituții aflate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP URANIA 7-13 DECEMBRIE 2019 BERBEC Intre 7 și 8 decembrie dimineața, energie și determinare: cei nascuți in Berbec doresc sa rezolve repede multe dintre problemele curente. Intre 8 decembrie, dupa ora 9:30, și dupa-amiaza zilei de 10 decembrie, preocuparile de ordin banesc privesc nevoia…

- BERBEC Pe 30 noiembrie, responsabilitați profesionale, nevoia de a se "inhama la greu" sau de a accepta misiuni cu grad mai mare de dificultate, acceptate in lipsa altei soluții. Din 2 decembrie, situația se va schimba prin intrarea planetei Jupiter in zodia Capricornului, semn pe care il…

- Berbec Intre 23 și 24 noiembrie dimineața, Berbecii vor trebui sa fie diplomati ori de cate ori se vor afla in fața unor persoane cu care dialogul nu se poate purta neglijent sau "cu nervi". intre 24 noiembrie, dupa ora 8:00, și dimineața zilei de 26 noiembrie, daca nativii nu "au intrat inca…

- BERBEC Este posibil ca un recul recent sa te fi incurajat sa adopți comportamente autodistructive. Acum este momentul sa faci o schimbare. Gasește-ți timp pentru a fi singur și pentru a examina opțiunile pe care le ai. Investește bani, in special, o suma primita recent, pentru a evita sa fi…

- HOROSCOP URANIA BERBEC Pe 16 și 17 noiembrie, preocupari domestice desfașurate cu mici dificultați, blocaje, intarzieri sau complicații, cele mai multe provenind de la obligațiile socio-profesionale care le vor mobiliza energiile fizice. intre 18 și inceputul zilei de 20 noiembrie, mare forța…

- BERBEC Intre 9 noiembrie și inceputul zilei de 11 noiembrie, energie, buna capacitate de mobilizare, combativitate in relațiile parteneriale manifestata prin tendința de a controla o activitate, de a da soluții, de a face observații, ceea ce, uneori, poate starni nemulțumirea sau revolta celor…

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 noiembrie, la pranz, nevoia de a depași un prag de incercare profesionala, de a se afirma sau afișa in public mai ales ca, in „coasta" lor, pot sa se afle niște rivali sau niște persoane care incearca sa-l puna pe nativ, mereu, in dificultate. Din 2 noiembrie,…

- BERBEC In prima parte a zilei de 19 octombrie, dialoguri, schimburi de impresii, informatii, scurte deplasari. intre 19 octombrie, dupa ora 13:43, si dupa-amiaza zilei de 21 octombrie, preocupari domestice fara nimic spectaculos: relatiile de familie si trairile legate de parinti pot fi mai…