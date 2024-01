In doar cateva zile, pe 23 ianuarie 2024, vom fi martorii unui eveniment astral deosebit - intrarea lui Venus in Capricorn. Aceasta combinație ne va influența intr-un mod semnificativ, aducand o energie de determinare și claritate in ceea ce privește gusturile și valorile noastre. Capricornul, un semn care apreciaza ordinea și claritatea, ne va ajuta sa ne focalizam mai bine direcția și sa ne stabilim prioritațile. Daca te-ai simțit nesigur sau in deriva in ultima perioada, Venus in Capricorn va fi un ghid prețios in gasirea unei noi perspective și in atragerea lucrurilor pe care le dorești in…