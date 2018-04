Horoscop SAPTAMANAL 30 aprilie - 6 mai 2018. Luna plina ROZ deschide saptamana. Ce aduce la fiecare zodie

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop weekend. Acum doua saptamani Luna noua a fost in Berbec apoi s-a mutat din semn in semn pana cand, iata, ajunge in Scorpion in weekend, sub numele de Luna plina roz, mai exact in noaptea de 29 spre 30 aprilie, reflectand stralucitor lumina Soarelui instalat in Taur. Numele de Luna Roz vine…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului din punct de vedere astrologic, cu evenimente unice ce au atins viata fiecaruia dintre noi la o scara mai mare sau mai mica, in functie de ce avem nevoie sa invatam si traim. Finalul lunii aduce o usurare si relaxare necesara si binemeritata,…

- Saptamana 23 – 29 aprilie 2018 vine cu o energie mai usoara decat tot ce a fost pana acum, insa agitatia pornita de doua planete retrograde este abia inceputa ! Pe 24 aprilie Venus intra in guralivul si comunicativul Gemeni iar pe 26 aprilie, Marte este in conjunctie cu intunecatul Pluto care…

- Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt: Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un nou…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci…