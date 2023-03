Horoscop pentru joi, 02 martie 2023. Cum stau zodiile la capitolul financiar

Stiri pe aceeasi tema

- Trei zodii din Horoscop vor avea parte de cinci ani de vis. Pentru acești nativi se anunța vești bune incepand cu luna martie. Trebuie doar sa fie atenți la semnele pe care Universul le scoate in cale. Ce zodii vor avea parte de noroc in urmatorii ani.

- Unii parteneri romantici se potrivesc de minune. Fac echipa buna, se completeaza reciproc și dau randament astfel incat ai spune ca le-a fost scris in stele sa fie impreuna. Exista, in schimb, și zodii care sufera in dragoste deseori, din cauza ca nu-și gasesc jumatatea potrivita. Iata care sunt cuplurile…

- Berbec Relatiile parteneriale pot cunoaste astazi turnuri deosebite. Pot avea loc discutii furtunoase in care sa se puna punctul pe i. Axa tu ceilalti este tensionata, fapt pentru care bine este sa fii prudent si sa discerni pe indelete fiecare cuvant adresat altora. Unde este cazul rupe definitiv o…

- BerbecDorinta de a sta acasa, alaturi de cei dragi este mare, dar este posibil sa ai multe treburi de rezolvat fie la serviciu, fie in diverse alte locatii. Organizeaza ti timpul si prioritatile, astfel incat sa le impaci pe toate. Membrii familiei te sprijina prea putin, de aceea nu te baza prea mult…

- Berbec Saptamana debuteaza cu aspecte legate de bani. Sunt zile bune pentru a ti achita taxele, facturile sau datoriile de orice fel. Tentatia cumparaturilor sau a investitiilor este la cote inalte. Apar informatii importante legate de strainatate. Poti lua legatura usor cu cineva din afara granitelor…

- BerbecEnergia acestei saptamani deschide un nou capitol amoros. Se revigoreaza o relatie sentimentala veche sau este posibil sa te implici in alta noua. Si copiii devin un subiect important pentru multa vreme de acum incolo. Distractii si aventuri, dar si implicare in activitati de tipul hobby. Prietenii…

- Berbec Ai dori sa petreci mai mult timp cu persoana iubita sau copiii. Se pare ca cei dragi au cu totul alt program sau alta stare de spirit si nu iti pot raspunde pe masura asteptarilor tale. Fii intelegator cu ceilalti si adpateaza te nevoilor sau doleantelor lor. Indreapta ti atentia si eforturile…

- Ianuarie 2023 te va incuraja sa reflectezi la situatiile in care ai fost, in timp ce iti creezi o strategie pentru ceea ce ai dori sa abordezi in anii urmatori. In timp ce anul va incepe cu un ritm extrem de lent, poate fi de fapt destul de placut sa te predai si sa mergi cu fluxul, mai degraba decat…