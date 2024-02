Stiri pe aceeasi tema

- Un top inedit a fost realizat de astrologi. Aceștia au analizat, au comparat și au stabilit care sunt cele trei zodii cu „inima de piatra”. Afla, din randurile de mai jos, care sunt nativii care nu lasa pe nimeni sa se apropie de ei, sunt aproape imposibil de emoționat sau impresionat. Un clasament…

- Vești bune pentru trei zodii. Astrele s-au aliniat in favoarea lor și le calauzește drumul luna aceasta. Pana pe 22 februarie, trei zodii vor avea o perioada plina de reușite, in care toate planurile lor vor fi duse la bun sfarșit cu succes. Zodia care da lovitura pana pe 22 februarie Pana la data de…

- Urmeaza o perioada a marilor tranziții. Astrologii au dezvaluit care sunt cele patru zodii carora li se schimba viața pana pe 23 februarie 2024. Sunt afectate de Mercur in Varsator, totul incepe din ziua de 5 februarie 2024. Mercur in Varsator Pe masura ce Mercur trece astazi, 5 februarie 2024, in Varsator,…

- La inceputul acestui an, trei zodii feminine decid sa faca unele schimbari in viața lor și hotarasc sa-și intalneasca iubirea adevarata. Astrele le susțin și le recomanda sa aiba mare grija de cine se vor indragosti. Luna trigon Neptun tranziteaza semnele lor zodiacale, așa ca acești nativi sunt atrași…

- Dragostea plutește in aer pentru unii nativi norocoși, chiar din luna ianuarie. In cazul lor, urmatoarele 12 luni vor aduce emoții și sentimente puternice, dar și dorința de a construi un viitor alaturi de persoana draga. Astrologii au dezvaluit top 3 zodii care isi vor gasi marea iubire in 2024. Un…

- Astrologul Neti Sandu a explicat ce fenomene astrologice vor avea loc in anul 2024 și modul in care acestea vor influența viețile celor doisprezece semne zodiacale. Se pare ca totul indica același lucru: anul in care tocmai am intrat ar putea sa fie guvernat de karma. Nativilor li se va intoarce ceea…

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei zodii care trec peste toate greutatile la final de noiembrie 2023. Au avut un an dificil, fara doar și poate, insa vor renaște din propria cenușa, dovedind ca sunt de neinvins. Afla, din randurile de mai jos, cine sunt nativii care vor avea parte de un final…