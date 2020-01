Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. Acum, dupa toate rasucirile și virajele, calatoria te-a dus in varf. Stapanul tau Marte se afla in Scorpion pana pe 4 ianuarie, apoi se muta in Sagetator și te vei afla intr-o faza puternica de transformare și revenire – personal, financiar, intim – așa ca revendica puterea acolo unde te-ai…

- In anul ce vine, doar jumatate din semnele zodiacale sunt favorizate cand vine vorba de viata amoroasa, in timp ce jumatate nu sunt. Fiecare semn zodiacal are perspective puternice de dragoste. In aceasta primavara si vara, un model neobisnuit Venus-Marte prezinta semnele de aer si foc (Gemeni, Balanta,…

- Horoscop 19 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)O zi cu distracții și voie buna. Esti pus pe șotii, ai chef de aventuri, dar si cu ceva iz de amor. Insa cei din jur vor gusta puțin sau deloc din umorul tau. Relatiile sentimentale si cele cu copiii pot cunoaște neplaceri, de aceea…

- HOROSCOP MINERVA 2020 Berbec: Este un an bun la locul de munca și pentru implicare in viața personala. Impreuna cu partenerul va merge intr-o direcție spirituala, fiind o noutate pentru berbec care de regula este impulsiv. In anul 2020 va fi mai puțin impulsiv. Va fi un an care ii va aduce evoluție…

- Berbec Sectorul financiar va beneficia de cateva surprize in anul ce sta sa inceapa. Surprizele vor fi de bine, stați fara grija. Fie veți reuși sa va deschideți o afacere, fie investițiile pe care le-ați facut vor da roade acum sau veți reuși sa puneți bani la pușculița, din punct…

- Horoscop 1 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 1decembrie 2019 - Berbec: Ai parte de o zi care te poate ajutasa iți clarifici anumite ganduri, intenții și sentimente, ca sa știi ce meritadus mai departe și ce ar trebui abandonat. Horoscop 1decembrie 2019 - Taur: Ești…

- HOROSCOP 14 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna Plina de astazi iti atrage atentia asupra valorilor din viata ta. Ai ocazia sa constientizezi de ce ai nevoie pentru a obtine pe viitor un anume statut financiar si in ce directie te vei hotari sa-ti concentrezi efortul. Poti decide…

- Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 11-17 noiembrie 2019. Horoscop dragoste Berbec Asteapta-te la evolutii pozitive in aceasta saptamana. Daca te afli intr-o relatie, starea de spirit este una pozitiva si armonioasa. Daca…