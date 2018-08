Stiri pe aceeasi tema

- Berbec O saptamana dinamica, interesanta, cu multe drumuri pe distante scurte si cu dialoguri de anvergura. Forfota din preajma te poate obosi mult, de aceea selecteaza prioritatile si evita flecarelile. Este posibil sa fii nevoit a te inscrie la un curs de perfectionare profesionala sau sa…

- HOROSCOP Berbec - Este activata axa libertații sau a pasiunii. Trebuie sa faca lucrurile pe care le iubesc cel mai mult. Trebuie sa fie un pic atenți la responsabilitațile lor, peste care sunt gata sa treaca de dragul convingerilor lor. Prima parte a saptamanii este buna, daca ei sunt mai degajați…

- Horoscopul zilei de 12 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 12 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 12 iulie 2018 spune ca astazi…

- Persoanele care resping dialogurile care pot degenera in discutii in contradictoriu si chiar in conflicte refuza in primul rand sa se lase angrenati in aceasta stare negativa, dar le lipseste si curajul in sustinerea propriilor puncte de vedere.

- HOROSCOP ZILNIC MARTI 19 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Activitatile de rutina iti vor umple intreaga zi. Ai spor si succes in orice demers, mai ales la locul de munca. Insa ai grija sa-ti dozezi eforturile, sa-ti planifici riguros activitatile si sa te ocupi numai de sarcinile…

- HOROSCOP ZILNIC MIERCURI 13 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in Gemeni si iti dezleaga limba, probabil in exces uneori, asa ca fii atent ce si cui comunici, ce si unde scrii si mai ales ce semnezi. Din dorinta de a innoi ceva in relatiile si viata ta, e posibil sa treci…

- Fecioarele sunt înconjurate de prieteni și admiratori, Leii au nevoie de izolare Berbec Acasa, printre membrii familiei este mare zarva. Probabil, pentru ca esti foarte concentrat pe segmentul profesional, ai lasat cumva in umbra casa si pe cei dragi. Astfel ca reprosurile…

- HOROSCOP ZILNIC 17 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi cu multe discuții, intalniri și calatorii pe distanțe scurte. Ai putea avea senzația ca iei parte la un dialog al surzilor sau ca nu reușești sa-ți rezolvi treburile propuse așa cum dorești tu sau cum ai nevoie pe moment. Schimbul…