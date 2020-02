Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro.…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie) Nu vor exista mari modificari ale starii tale de sanatate in 2020. Micile probleme nu te vor ocoli, dar, din fericire, nu e loc pentru cele mari. Chiar daca te vei confrunta cu unele afectiuni minore, e important sa le tratezi cu seriozitate, astfel incat ele…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie) Anul 2020 va veni cu schimbari pentru tine pe acest plan, asadar este foarte important sa le imbratisezi cu inima deschisa. Chiar daca acestea iti pot parea tragice la inceput, pe parcurs se vor dovedi a fi cel mai bun lucru care ti se poate intampla. 2020 vine cu…

- In anul ce vine, doar jumatate din semnele zodiacale sunt favorizate cand vine vorba de viata amoroasa, in timp ce jumatate nu sunt. Fiecare semn zodiacal are perspective puternice de dragoste. In aceasta primavara si vara, un model neobisnuit Venus-Marte prezinta semnele de aer si foc (Gemeni, Balanta,…

- HOROSCOP RUNE Berbec - Are o saptamana in care va susține o mica batalie, va avea ceva divergențe cu cei din jur. Runa ii roaga frumos sa fie calm, pentru ca totul se rezolva. Daca va ințelege, va caștiga, daca nu, ceilalți vor pleca de langa el. HOROSCOP RUNE Taur - Saptamana de revigoare…

- Berbec - Saptamana debuteaza cu Luna (Berbec) in cuadratura cu Jupiter proaspat intrat in Capricorn. Acesta este un prim aspect, secondat de un altul cu mare incarcatura karmica: Kiron Retrograd in cuadratura cu Soarele. Cum aceste aspecte grele trebuiesc raportate la astrograma personala a fiecaruia…

- Berbec - Soarele a intrat in Sagetator și face aspect de cvintil cu Marte (patronul vostru astral), Mercur și Luna din Scorpion pe deoparte și cu Venus și Jupiter pe de alta parte, in cel de-al treilea decan al Sagetatorului. O degringolada pe horoscopul general al saptamanii viitoare și doar daca…

- Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 11-17 noiembrie 2019. Horoscop dragoste Berbec Asteapta-te la evolutii pozitive in aceasta saptamana. Daca te afli intr-o relatie, starea de spirit este una pozitiva si armonioasa. Daca…