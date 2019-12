Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt cele mai bune și cele mai rele predicții ale zodiacului pentru iarna 2019-2020 pentru cele 12 semne ale zodiacului? Ce va aduce aceasta iarna pentru semnele de foc (Berbec, Leu, Sagetator), pentru cele de pamant (Taur, Fecioara, Capricorn), pentru cele de aer (Gemeni, Balanța, Varsator) și…

- Horoscop Mariana Cojocaru 22 - 28 decembrie 2019 Berbec - Soarele a intrat in Capricorn și pe data de 26 Decembrie va fi Eclipsa Inelara de Soare. Va fi o saptamana cu incarcatura grea și semnificație karmica și mai grea. Cuadratura Soarelui natal cu Eclipsa de Soare va poate face K.O., exact ca…

- Berbec Prietenia nu are ce cauta la locul de munca. Toleranța e permisa în mediul profesional, dar nu trebuie sa devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic sa înțelegi care au fost…

- Berbec Ești foarte autoritar cu membrii familiei, dar și cu prietenii. Taur Te consulți cu partenerul daca sa mergeți la un eveniment unde vor fi mulți necunoscuți. Gemeni Daca de dimineața ai o serie de planuri legate de aceasta…

- Berbec - Vom avea parte de un Stellium in Capricorn in cuadratura cu Soarele vostru natal. Jupiter iși face bagajele in Sagetator și bate la ușa Capricornului. In Capricorn sunt instalați deja Pluton, Saturn(malefic), Venus(Mic Benefic) și Axa Karmica. E debutul la efectele Eclipsei care va fi pe…

- Horoscop dragoste pentru iarna BERBEC Incepand din 3 decembrie, cand Jupiter intrain Capricorn, iti vei concentra mai mult atentia asupra muncii tale. Mintea iti vas ta doar la tine si la ceea ce ai de facut. Lucrurile se schimba total dupa eclipsa de Luna din 11 ianuarie. Apoi, alinierea lui Mercur,…

- Horoscop Mariana Cojocaru 3 - 9 noiembrie 2019 Berbec - O perioada in care va pot fi afectate mai multe sectoare existențiale. Prezența patronului vostru Marte in Balanța, zodia opusa, nu va da pace, nu va lasa sa dormiți liniștiți(metaforic vorbind, ca vibrație). Unele din sectoarele afectate sunt…

