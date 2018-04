Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, luni, 9 aprilie 2018. Racii trebuie sa evite anumite persoane Horoscop 9 aprilie 2018 – Berbec: Poate fi o zi complicata, in care sa te surprinda neplacut multe dintre cele care vin de la cei apropiați, in special de la cei dragi, de la care nu te aștepți la așa ceva. Horoscop 9 aprilie 2018…

- Pe 16 aprilie, vom avea Luna noua in Berbec, iar pe 20 aprilie, Soarele intra in Taur, scrie huff.ro. Aprilie se termina cu Luna plina in Scorpion, care va avea loc in data de 30. Pana la primul eveniment major al acestei luni, Soarele și Mercur vor fi in Berbec, lucru care va aduce unele…

- Horoscop 16 martie 2018. Capricornii au reacții atipice. Fie se supara, din cauza nedreptaților, fie devin razboinici Horoscop 16 martie 2018 – Berbec Este o zi destul de ciudata, in care gandurile tale zboara spre ceea ce nu iți convine și, daca nu ești atent, acolo vor ramane, sporind nemulțumirea.…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- Horoscop 21 februarie 2018. Capricornii cauta inspirație ca sa iasa la lumina. Nu vad ca au deja ce le trebuie Horoscop 21 februarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care promite momente deosebit de frumoase, dar nu oricum, ci cu condiția sa dai dovada de bunatate, toleranța și omenie, calitați pe…

- Horoscop 19 februarie 2018. Taurii au o zi tensionata. Pot face schimbari pe care le doresc de mult Horoscop 19 februarie 2018 – Berbec Chiar daca tu ești ca un arc sau ca un arici, din diverse cauze, ceilalți nu sunt așa și nici nu ințeleg motivele pentru care tu alegi sa adopți o astfel de atitudine.…

- Horoscop 17 februarie 2018. Racii cedeaza nervos. O indispoziție pune stapanire pe ei și genereaza complicații Horoscop 17 februarie 2018 – Berbec Este o zi cu numeroase momente intense. Ar fi bine sa fii pregatit pentru ele și sa controlezi impulsurile care strica relații și iți fac viața mai grea.…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…