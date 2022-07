Stiri pe aceeasi tema

- BerbecPrimele zile ale saptamanii iti aduc in atentie treburile gospodaresti. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, deoarece acorzi prea mult timp activitatilor de la serviciu. In domeniul profesional se vor repune in discutie situatii ce nu au fost depasite corect in alte etape de viata. Poate…

- Astazi se formeaza un aspect tensionat intre Venus, planeta iubirii, din zodia Rac și Jupiter, planeta expansiunii, din zodia Berbec. Acest context astrologic vorbește despre excese in plan financiar și exagerari in plan sentimental. Este important sa nu ducem lucrurile la extrem in dragoste și sa fim…

- Horoscop 13 iulie 2022. Unii nativi ai zodiacului au parte de castiguri financiare binemeritate, datorita efortului din ultima vreme. Astrologii anunta vesti bune si in dragoste, scrie observatornews.ro

- Horoscop pentru perioada 8-14 iulie 2022, realizat de astrologul Lorina, pentru nativii fiecarei zodii. Berbecii isi gasesc un partenere care nu e pe placul apropiatilor, Fecioarele trec printr-o perioada cu decizii ciudate, Varsatorii isi ating obiectivele stabilite la inceputul anului, iar Pestii…

- Horoscop 22 iunie 2022. Astrologii anunta o zi agitata pe plan personal. Exista anumite discutii care va pot da peste cap, dar ar fi bine sa nu lasati lucrurile sa degenereze. Pentru anumite zodii, o marire de salariu se intrevede la orizont, scrie observatornews.ro.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca in cazul celor trei cazuri de variola a maimuței, diagnosticate in Romania, a fost vorba despre „un comportament la risc”. „Nu este vorba de o sensibilitate, este vorba mai degraba de un comportament la risc, comportamentul la risc poate sa fie deopotriva…

- Berbec Luna se afla in zodia ta, asa ca te simti in elementul tau. Esti energic, curajos, entuziast si ai spirit de initiativa. Astazi poti veni cu o idee ingenioasa, care rezolva o problema la locul de munca. Oricum, ai si o dorinta foarte puternica de a te face remarcat, prin urmare vei incerca sa…

- Horoscop. De ce sunt inșelate femeile, in funcție de zodia lor. Una dintre cele mai mari temeri ale femeilor in ce privește viața amoroasa este infidelitatea partenerului. Iata motivul pentru care partenerul ar putea fi tentat sa te inșele, in funcție de zodie. Astrologii au gasit aceste motive! Horoscop.…