- Berbec Este o perioada plina de efervescenta pentru ca stiu sa faca foarte mult bine. Se gaseste in diferite situatie si alearga mult, dar cu folos. Taur Intra Venus in constelatia lor. Este intr-un sector in care se va simti foarte bine si va oferi tot acel plus de energie si…

- Fecioarele sunt înconjurate de prieteni și admiratori, Leii au nevoie de izolare Berbec Acasa, printre membrii familiei este mare zarva. Probabil, pentru ca esti foarte concentrat pe segmentul profesional, ai lasat cumva in umbra casa si pe cei dragi. Astfel ca reprosurile…

- Cercetatorii au concluzionat dupa zece ani de studii ca asteoroidul care s-a dezintegrat partial in atmosfera Terrei in 2008, provocand prabusirea pe sol a unor fragmente ce contineau diamante, in Sudan, provenea din embrionul unei planete disparute a Sistemului Solar, au anuntat marti oamenii de stiinta,…

- In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont. Energia astrala a acestei saptamani este despre a vedea ce se intampla dintr-o perspectiva mai inalta,…

- De ce este asa de importanta Luna si se face referire la ea in aproape toate horoscoapele ? Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna…

- Pe 31 martie, Luna in Balanța se va opune Soarelui din Berbec, formand a doua luna plina a acestei luni calendaristice. Deci este Luna albastra. Marte și Saturn sunt in conjuncție in Capricorn, iar acestea vor fi cele mai intense zile ale acestei conjuncții. De fapt, intreaga perioada…

- Zodiacul European sau Zodiacul Clasic Occidental, cum mai este cunoscut, imparte anul calendaristic in 12 zodii. Prima dintre ele, Zodia Berbecului, incepe odata cu Echinoctiul de Primavara.Berbecul este un semn astrologic care este asociat cu constelatia Berbec. Soarele este…