Horoscop dragoste iunie 2018: Vărsătorii se căsătoresc, Capricornii divorţează! Ţie ce ti-au pregătit astrele? Berbec In luna iunie Berbecii au parte de o multime de suprize, in plan sentimental. In cuplurile vechi pot avea loc confruntari, fie ca este vorba despre surprize placute sau provocari carora trebuie sa le faca fata. In schimb, cei care sunt indragostiti de putin timp se gandesc serios sa faca urmatorul pas in relatie si sa se mute impreuna cu partenerul de cuplu. Pentru cei singuri lucrurile nu sunt chiar roz. Orgoliile acestora stau in calea unei frumoase povesti de dragoste. Taur Pentru Tauri, luna iunie vine cu impliniri in viata de cuplu. Cei aflati deja intr-o relatie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

