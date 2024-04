Horoscop – 9 aprilie 2024 – Treceți printr-o etapă excelentă BERBEC Treceți printr-o etapa excelenta și in aceasta perioada veți descoperi ca puteți face tot ce va propuneți, trebuie doar sa aveți increderea necesara pentru a o realiza. O persoana va va oferi o foarte buna oportunitate de a lucra alaturi de ea. TAUR Este timpul sa aveți un plan de acțiune pentru […] The post Horoscop – 9 aprilie 2024 – Treceți printr-o etapa excelenta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de ani! Continuitate la nivel inalt: Craciunelu de Jos a caștigat Cupa Satelor 2024, etapa județeana | Antrenorul Iosif Luca, trofeul de excelența la 90 de…

- Dupa o evaluare riguroasa, din cele 76 de proiecte depuse, 62 au fost declarate eligibile, reprezentand un pas important catre modernizarea infrastructurii liceelor agricole. Pentru transparența și corectitudine, AFIR ofera solicitantilor doua zile lucratoare pentru depunerea contestațiilor. Alocarea…

- Argentinianul Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami si a adus remiza, in prelungiri, scor 1-1, cu LA Galaxy, duminica-seara, in etapa a doua din MLS. Desi Galaxy a dominat meciul si a deschis scorul (min. 75) gratie atacantului sirb Dejan Joveljic, a incheiat partida in zece oameni dupa ce mijlocasul…

- O zodie din Horoscop va avea parte de noroc in luna martie 2024. Nativii vor primi un proiect extrem de important, care le va aduce chiar schimbarea mult dorita. Iata cine sunt nativii vor incepe o noua etapa a vieții lor!

- Horoscop 11 februarie 2024. Previziuni complete pentru toate zodiile in a doua zi de weekend. Pentru unii nativi, saptamana se incheie in liniște și cu cateva satisfacții și reușite. Pentru alții, insa, ziua de duminica vine cu incercari dificile și probleme mari. Vezi din ce categorie faci parte astazi.…

- Berbec Evenimentele principale ale zilei sunt legate de prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante cu acestia, astfel ca atentia ta trebuie sa fie la cote inalte. Controversele pot fi prezente, dar au farmecul si rolul lor. Spre seara, acorda ti momente de liniste pentru a te gandi pe…