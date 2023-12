Horoscop 8 decembrie 2023. O zi plină de evenimente și probleme! Intr-o zi dominata de tensiuni și agitație, nativii din Scorpion și Leu par a fi favoriții astrelor! Berbec O zi aglomerata azi pentru Berbec, cu tot felul de situații urgente care tind sa va dea programul peste cap. Nu va lasați „furați” de la treburile importante pe care le-ati planificat, incercați sa fiți organizați. Astrele nu va sunt favorabile in plan financiar, așa ca evitați orice investiție mai serioasa zilele acestea. Taur Taurii sunt implicați pana peste cap intr-un proiect in care au pus mult suflet, așa ca sunt foarte concentrați sa-l duca la bun sfarșit. In plan sentimental lucrurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

