Horoscop 7 martie 2023. Scorpion, folosește-ți creativitatea și optimismul înnăscut Astazi, 7 martie Luna plina in Fecioara indeamna la rezolvarea problemelor legate de stilul de viața, sanatate și nutriție. Moment favorabil pentru munca minuțioasa de orice fel, care necesita o concentrare ridicata și rabdare – astfel de sarcini vor fi indeplinite cu ușurința și inspirat. Este o zi buna pentru a face curațenie, pentru a va transforma casa și a o face confortabila. BerbecLucrurile pe care le iubim ne pot și obosi. Așa ca, daca te simți impovarat de relații, inclusiv cele romantice, sau de propriile griji, ia o pauza. Analizeaza-ți toate sentimentele fara sa judeci sau sa pui la… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

