Horoscop 7 martie 2021. Astrele indica o zi a surprizelor. Unele zodii pun la cale planuri marete, in timp ce altele au parte de castiguri substantiale.Horoscop 7 martie 2021. BerbecAsteapta-te la unele schimbari in gospodaria ta. S-ar putea sa faceți in cele din urma unele reparații sau decorari. Este,…