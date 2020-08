Horoscop 7 august 2020 – Vei face „curăţenie” şi printre „prieteni” BERBEC Nu esti dispus sa faci niciun fel de concesii in aceasta perioada si acest lucru poate duce la unele situatii tensionate cu colegii sau familia. Este nevoie de dialog sincer si constant pentru a putea rezolva aceste probleme. Ai grija la situatia ta financiara! TAUR Vei avea parte de emotii dintre cele mai […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Astazi ar fi bine sa-ti faci timp de prietenii tai. Mai ales daca ai cunostinte vechi cu care nu ai mai tinut legatura, nu strica sa le abordezi. Din aproape in aproape, s-ar putea sa ai surpriza ca exista proiecte pe care unii dintre…

- BERBEC Va bucurati de o perioada productiva la locul de munca. Va concentrati usor asupra sarcinilor pe care le aveti, iar rezultatele vor fi pe placul superiorilor. TAUR O discutie cu partenerul de viata s-ar putea incheia cu un conflict.

- BERBEC Din pricina unor ambitii nerealiste pe care le aveti este foarte posibil ca planurile dv. in materie de afaceri sa fie nerealizabile. Trebuie sa renuntati la a analiza totul subiectiv si sa incercati sa priviti totul si dintr-o alta perspectiva. TAUR Locul de munca, dar si relatiile cu cei…

- Horoscop 12 iulie 2020 Berbec Berbecilor le sar in atenție foarte multe lucruri care nu funcționeaza bine, in relația cu anumiți oameni, iar asta i-ar putea pune pe ganduri. In orice caz, nu incerca sa rezolvi problemele dintr-o singura lovitura pentru ca nu se poate și este chiar contraproductiv.…

- BERBEC 21.03-20.04: Auziti vesti de la niste rude de a caror existenta nici nu stiati. Poate va bucurati si de prezenta acestora, insa trebuie sa aveti grija la excesul de zel. Urmatoarele zile sunt prielnice pentru a face fata reparatiilor casei. TAUR 21.04-21.05: Saptamana aceasta sunteti…

- Berbec Ai grija la oamenii din jurul tau in urmatoarea perioada. Se pare ca anumite persoane din viața nu se vor dovedi ca iți sunt așa prieteni precum credeai. Plus de asta, fii pregatatita pentru dezamagiri din partea unui prieten mai vechi. Taur Luna Iulie vine cu cateva discuții…

- BERBEC Azi este posibil sa fiți mai sensibil decat de obicei și sa nu va simțiți in cea mai buna forma intelectuala. Avand in vedere contextul astral dificil, amanați luarea deciziilor importante, nu semnați documente oficiale și nu faceți planuri pe termen lung. TAUR Ar fi bine sa nu va faceți un program…

- BERBEC S-ar putea sa aveti de facut mai multe drumuri scurte si sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute. Daca nu va ajung banii, puteti sa apelati la prieteni. Astazi nu e o zi buna pentru afaceri. TAUR Este posibil sa fiti invitat de prieteni sa petreceti dupa-amiaza impreuna. Relatiile cu…