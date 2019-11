HOROSCOP 4-10 NOIEMBRIE 2019 CAMELIA PĂTRĂŞCANU. Mercur e retrograd în zona muncii, ce se întâmplă cu dragostea şi banii HOROSCOP BERBEC – Au o saptamana buna din punct de vedere social. Atenție la iritare, Mercur e retrograd și poate interpretați greșit mesajele. Joi și vineri zile minunate. Atenție și la sanatate, in weekend sunteți dinamici. HOROSCOP TAUR – Saptamana aduce multe discuții și intalniri. Prietenii va sar in ajutor, sunt minunate zilele de miercuri și de joi. Atenție la sanatate in weekend. HOROSCOP GEMENI – Iși fac planuri de viitor. Luni și marți primesc vești, mercur e retrograd in zona muncii. Mare atenție la calitatea relației cu colegii. E nevoie de sprijin și de ajutor. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

