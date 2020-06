Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 2 iunie 2020: Ziua de marți aduce Varsatorilor stres și agitație, Peștii intra in diferite conflicte, in timp ce Scorpionii au o zi perfecta. Citește horoscopul complet al zilei de 2 iunie...

- Horoscop 29 mai 2020. Ziua de vineri aduce cu sine relaxarea de care au nevoie mai ales Berbecii, Racii și Lei; Balanțele trebuie sa ia o decizie importanta, in timp ce Peștii trebuie sa evite conflictele. Citește horoscopul complet al zilei de 29 mai...

- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa ia masuri, in 2020 si 2021, pentru a urma politici fiscale in linie cu recomandarile Consiliului din 3 aprilie, conform carora Romania ar trebui sa puna capat situatiei actuale de deficit excesiv pana cel tarziu in 2022, se arata in recomandarile anuale catre…

- Horoscop 14 aprilie 2020. Ziua de marți aduce Fecioarelor probleme cu banii, Sagetatorii au multe probleme de rezolvat la serviciu, in timp ce Peștii risca conflicte cu mai mulți apropiați. Citește horoscopul complet al zilei de 14 aprilie 2020, conform...

- Horoscopul saptamanii 13-19 aprilie 2020. Incepand cu ziua de luni, Balanțele petrec timpul muncind mult, Racii traverseaza o perioada romantica, in timp ce Peștii se ocupa de treburile casnice. Citește horoscopul integral al saptamanii 13-19 aprilie 2020, conform...

- Bundesliga vrea sa faca un imprumut de urgența, de peste 300 de milioane de euro, pentru a evita o posibila catastrofa in cazul in care sezonul nu va fi incheiat. Cluburile din Bundesliga s-au ințeles cu Liga (DFL) sa reia campionatul cel mai tarziu pe 8 mai. Dar cum pandemia de coronavirus e departe…

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat luni ca "inutila" amânarea primarelor prezidentiale din cauza coronavirusului, la scurt timp dupa ce guvernatorul de Ohio a recomandat amânarea votului prevazut marti în acest stat lovit de pandemie, relateaza AFP. "Las…

- Cetatenii cehi ar trebui sa evite toate calatoriile in Italia si cei care se intorc din tara europeana cel mai puternic lovita de epidemia de coronavirus ar trebui sa ramana acasa pentru doua saptamani, a declarat prim-ministrul Andrej Babis vineri pe Twitter, citat de Reuters. Republica…