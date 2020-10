Stiri pe aceeasi tema

- BERBECAzi veti avea mai mult curaj sa faceti lucruri dificile și veti observa ca nu va temeti de eșec. Consultati-va partenerii de viata inainte de a lua decizii importante pentru familie. TAUR Este o zi buna sa fiti aproape de prieteni.

- Horoscop 28 octombrie 2020. Se anunța vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emoțional. Racii au planuri marețe, iar Taurii pot experimenta senzații noi. Ce se întâmpla cu nativii din zodia Leu? …

- Horoscop 29 septembrie 2020. Ce au pregatit astrele pentru ultimele zile de toamna? Gemenii au șansa de a-și întâlni sufletul pereche. Taurii vor pleca în vacanța? Berbec Confortul casei, al prietenilor și al familiei…

- Este necesar ca Leii, Taurii sa iși revizuiasca anumite planuri avute, dar nu vor lasa nimic sa le strice starea de bine. Zilele de weekend le vor aduce multor nativi liniștea și relaxarea de care au nevoie.

- In saptamana 13-19 septembrie 2020 se formeaza trei aspecte astrale majore, iar cel mai important dintre ele este cel tensionat de opoziție intre Soarele din Fecioara și Neptun retrograd din Pești. Din cauza lui, zodiile Gemeni, Fecioara, Sagetator și Pești sunt puse sa faca alegeri dificile. Cat despre…

- Horoscop 3 septembrie 2020. Ce au pregatit astrele pentru nativi? Taurii trebuie sa-și traiasca prezentul. Berbec Ți se ivește un nou proiect, dar tu tratezi greșit lucrurile din 2 motive: fie îl consideri o nimic toata și…

- Berbec. Pentru nativii Berbec este o zi mare deoarece au șansa sa se remarce prin intermediul unui proiect la locul de munca și desigur sa avanseze in cariera. Profitați de oportunitate! Horoscop septembrie 2020. Urmeaza o perioada extrem de dificila pentru aceste zodii Taur. In cazul…

- Peste 170 de vaccinuri contra Covid-19, in dezvoltare in toata lumea, sunt monitorizate de Organizația Mondiala a Sanatații. Cercetatori din toata lumea se afla intr-o cursa de realizare a unui vaccin, potrivit Guardian . Vaccinurile au nevoie de ani de teste, in mod normal, plus timpul necesar pentru…