Horoscop 28 Noiembrie. Bani și inspirație pentru câteva dintre zodii Inceputul de saptamana este de-a dreptul prielnic pentru aceste zodii. Ele vor avea parte de cateva caștiguri neașteptate, dar și de inspirație pentru a contura proiecte noi. Horoscop 28 Noiembrie iți aduce previziunile pentru aceasta zi. Horoscop 28 Noiembrie BERBEC Ai curajul in sfarșit sa iți dezvalui ideile și secretele cuiva apropiat. Vei primi toate incurajarile pentru a pune in plan ceea ce porți in ganduri. Exista șanse sa primești o suma de bani care iți va fi de mare ajutor intr-o astfel de perioada. Horoscop 28 Noiembrie TAUR Nimeni nu te ințelege, iar acest lucru iți provoaca multa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- BERBEC In ultima perioada te-ai simțit precum un catar impovarat de tot soiul de sarcini, iar obligația și datoria au pus totul pe plan secund? Luna septembrie te imbie sa iei o pauza și sa te ingrijești de sanatatea și de relațiile tale. Evita mancarurile grase care te-au ajutat sa treci peste perioada…

