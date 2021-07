Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 27 iulie 2021. Astrele anunța o perioada foarte buna pe toate planurile pentru Taur, in timp ce pentru Fecioare bat clopote de nunta. Horoscop 27 iulie 2021. BERBECEste o zi minunata de a va bucura de compania prietenilor. Astazi, nu este o zi benefica de a lua decizii importante. Veti…

- Horoscop 24 iulie 2021 va recomanda sa va pastrați calmul. Astrele cauzeaza tensiuni în relații și la capitolul financiar. O zodie este avertizata de astre! Va fi o zi greu de suportat! HOROSCOP 24 IULIE 2021 BERBEC O sa mai aranjați una-alta pe acasa,…

- ERBECConcentrați-va la maxim pentru ca pe parcursul zilei veți avea parte de o mulțime de provocari pe plan profesional și in relația de cuplu. Un gest frumos la adresa partenerului ar putea sa va apropie mai mult.

- BERBECEste ziua perfecta pentru a va perfecționa abilitațile de comunicare și poate pentru a fundamenta noi relații. Chiar daca aveți mult de lucru ar fi bine sa nu refuzați nici o invitație in oraș sau o petrecere impreuna cu prietenii.

- HOROSCOP 21 iunie 2021. Astrele anunța o zi cu realizari pentru unele zodii, în timp ce alte semne zodiacale au parte de dezamagiri, în special în dragoste. Horoscop 21 iunie 2021. Berbec Berbecii au parte de o zi…

- Horoscop chinezesc 14-20 iunie 2021. Ce anunța zodiacul chinezesc pentru aceasta saptamana. Iata zodia care va avea zile complicate. Horoscop chinezesc 14 – 20 iunie 2021 Șobolan Pentru Șobolani, pot aparea diferențe de opinie și trebuie sa fie pregatiți pentru compromisuri. Intalniri romantice la final…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, marti, ca un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs in judetul Buzau. Sismul s-a resimtit si in unele zone din Bucuresti, relateaz[ agerpres. UPDATE: Atentie! In urma cu putin timp s-a produs un cutremur. Pastrati-va…

- BERBEC: Aceasta zi este probabil una in care veti dori sa reflectați asupra succeselor voastre. Veti avea o multime de idei, care va vor ajuta la locul de muca. Totusi nu uitati de familie si de persoanele dragi.