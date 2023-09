Horoscop 27 septembrie 2023 – Azi puteți să vă bazați pe intuiție BERBEC Daca credeți ca cineva va subestimeaza, aratați-le ca nu au dreptate și ca este problema lor daca nu pot vedea ce se afla in fața lor. O persoana va va ajuta sa descoperiți acel joc pe care nu va mai intereseaza sa il urmariți. Scoateți tot ce este mai bun in voi. TAUR […] The post Horoscop 27 septembrie 2023 – Azi puteți sa va bazați pe intuiție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capcana pentru musculițele fructelor: daca in casa dumneavoastra au aparut drosofilele, puteți scapa de ele simplu și rapid, folosind oțet de mere, un vas și folie alimentara. Turnați puțin oțet in vas și il acoperiți cu folie. Faceți cateva gauri in folie și puneți recipientul pe masa. Musculițele…

- Horoscop 19 august 2023. Se anunța o zi interesanta pentru Capricorni și astrele le aduc schimbari importante, care pot ține de viața personala sau cea profesionala. O noua locuința, un nou loc de munca sau chiar un nou partener de viața. Tot ce a fost șubred pana acum s-ar putea destrama pentru a lasa…

- Berbec Protejați-va de negativitatea care va atarna literalmente in aer, puteți refuza sa comunicați cu persoanele toxice: orice motiv va fi bun, chiar daca intervievatorul6dniku va parea lipsit de respect. Taur Controlați-va cuvintele sunt intotdeauna necesare, dar astazi – mai ales: dupa ce ați spus…

- Pulpele de pui, la gratar sau la cuptor, continua sa fie una din mesele favorite ale multora, mai ales daca sunt servite și cu o salata de sezon.Iata rețeta speciala pentru pulpele de pui marinate. Pulpe de pui marinate, la gratar sau la cuptor. Ingrediente1 kg de pulpe de puio lingurița rasa cu chimen…

- Pentru a pregati salata de fructe in pepene galben, incepeți prin a taia varful pepenelui galben și scoateți semințele. Apoi, cu ajutorul unei linguri, scoateți pulpa pepenelui pentru a crea un bol natural in care veți adauga fructele.Apoi, alegeți o varietate de fructe proaspete și colorate. Puteți…

- Horoscop 6 iulie 2023. Leii simt o energie puternica de a-și depași limitele, iar astrele ii ajuta in acest sens. Cei din jur vor fi uimiți de dorința Leilor de a face lucruri neobișnuite, de care se temeau sau le refuzau pe motiv ca ii scot din zona de confort. Ei bine, astazi este o zi speciala pentru…

- Berbec Dorința de odihna va fi atat de mare astazi, incat nu va fi posibil sa ii rezistați, așa ca nu faceți asta – este logic sa va dedicați ziua, sau cel puțin o parte din ea, unei odihne adecvate. Taur In ciuda mijlocului de saptamana, puteți merge in siguranța la cumparaturi: astazi puteți cumpara…

- Peste 25% dintre candidați au picat Bacalaureatul, la nivelul județului Buzau, insemnand peste 600 din cei peste 2500 de tineri prezenți la examen, inclusiv absolvenți din promoțiile anterioare. Astfel, peste 1850 de tineri au obținut diploma de bacalaureat la aceasta prima sesiune, inaintea rezolvarii…