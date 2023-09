Horoscop 25 septembrie 2023. Bani, investiții și împrumuturi A da lovitura pe plan financiar sau a fi precaut? Aceasta e intrebarea zilei pentru cei mai mulți nativi. La unii vor intra mulți bani in cont, in buzunarele altora va cam bate vantul. Berbec Ești pus pe facut bani și dispus sa faci afaceri in stil mare. Mare grija cu cine și in ce condiții vrei sa faci afaceri. Cineva te-ar putea atrage intr-o ambuscada financiara, așa ca mai bine ai lasa-o mai moale și sa te mulțumești cu ceva mai simplu, care sa nu-ți dea batai mari de cap. Taur Ai parafat un contract și te vei alege cu o suma frumușica ce iți va da motiv de sarbatoare alaturi de partenerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

