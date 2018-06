Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a facut declarații despre Bianca Dragușanu, cea care i-a fost iubita cu ani i urma și pe care a facut-o celebra. Creatorul de moda Catalin Botezatu este cel care a facut-o cunoscut-o pe Bianca Dragușanu in showbiz-ul romanesc dupa ce a avut o relație cu aceasta. Ulterior, Bianca Dragușanu…

- Horoscop Taur. Saptamana agitata. Multe discuții, unele pe baza unor contracte. Marte retrograd chiar in zona carierei. Trebuie sa analizeze daca accepta funcția sau responsabilitațile. Horoscop...

- Intalniri cruciale ale delegatiei Comisiei de la Venetia in Romania. Intr-un context tumultuos pentru justititia de la noi din tara, oficialii europenii discuta astazi cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu presedintele Klaus Iohannis.

- O delegatie a Comisiei de la Venetia vine luni la Bucuresti intr-o vizita de doua zile avand ca tema modificarile la legile Justitiei. Programul delegatiei include intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, cu reprezentanti ai DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar si cu parlamentari…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a primit marti, 22 mai 2018 vizita oficiala a unei delegatii din Republica Ceha, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Prahova, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Brno. Delegatia ceha a fost condusa de Jaroslav…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca, in aceasta saptamana, vor incepe discutii intre coalitia de guvernare si companii, straine si romanesti, privind masurile preconizate de Executiv in ceea ce priveste schema de ajutor de stat. "In Biroul Permanent National am discutat…

- Presedintele Federatiei Franceze de Fotbal (FFF), Noel Le Graet, sufera de leucemie limfoida, el fiind diagnosticat in luna februarie, relateaza L’Equipe. “Periodic sunt spitalizat, iar din cand in cand ies pentru recuperare. Evolutia este foarte pozitiva. Analizele sunt bune, sunt increzator,…

- Doar 10% din romanii cu hepatita B sunt diagnosticati, 90% din persoanele care sufera de acest virus nefiind constiente ca sufera de boala. Asa arata cel mai recent studiu, derulat de Polaris Observatory, publicat in revista Lancet Gastroenterology & Hepatology Journal.