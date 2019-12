Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pasi repezi, dar calzi, de Sarbatorile de iarna. De data asta nu vrem sa va vorbim despre aparate, despre frumusetea pe care tehnica moderna o poate modela. Pentru noi, pentru Salon Diva B & G, toate sunteti frumoase. Azi, in prag de Sarbatori, vrem sa multumim tuturor doamnelor…

- Horoscop 15 decembrie 2019. O zi buna pentru liniste si relaxare. Petreceti timp in compania celor dragi si lasati stresul deoparte. Astrologii recomanda multa grija in comunicarea cu persoana iubita, in caz contrar ati putea crea un conflict nedorit.

- Berbec Berbecii care sunt lipsiți de energie și entuziasm ar trebui sa-și aduca aminte de ce lucruri sunt in stare atunci cand au un scop clar, scrie observator.tv. Singura problema este lipsa unui vis, a unei dorințe catre care sa fie canalizate toate eforturile. Odata ce afli incotro vrei…

- „Ați inițiat o schimbare, dar nu s-a petrecut și urmeaza sa se intample. Schimbarile sunt foarte importante. Va fac pe voi alta persoana. Zona profesionala este foarte activa in aceasta saptamana, este plina de daruri, daca m-ați intreba. Indiferent unde lucrați, o vorba buna, o lauda, un proiect…

- Berbec Berbecii ar putea primi o veste care sa ii scuture din temelii, scrie observator.tv. E important, in astfel de situații, sa te concentrezi pe urmatoarele minute, ore, ce decizii trebuie luate și cum poți diminua consecințele negative. Ce se va intampla in viitorul indepartat conteaza…

- Berbec Berbecii tentați sa leneveasca toata ziua ar putea pierde ocazii importante, in special in dragoste. Nu este exclus ca o persoana care ii place pe ascuns sa vina cu un mesaj pe cat de banal, pe atat de plin de subtilitați. Bineințeles, pentru cine are ochi sa citeasca printre randuri.…

- Berbec Vineri trebuie sa fie ziua norocoasa a Berbecilor, altfel nu se explica de ce le merge totul ca la carte. Pe plan sentimental, in special, situația e atat de stralucitoare, incat tinde sa devina problematica. Prea multe tentații ii pot scoate pe nativii din zodia Berbec din ritmul lor,…