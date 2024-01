Horoscop 23 ianuarie 2024. Zodia care va da lovitura

A murit Norman Jewison, regizorul filmului În arşiţa nopţii. Avea 97 de ani

Regizorul Norman Jewison, cunoscut mai ales pentru filmele sale "In the Heat of the Night" (În arşiţa nopţii, 1967) şi "Jesus Christ Superstar" (1973), a murit la sfârşitul săptămânii trecute la vârsta de 97 de ani, a anunţat luni agentul său,… [citeste mai departe]