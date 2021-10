Horoscop 22 octombrie 2021. Zodia care se ceartă cu apropiații, cuvintele ei sunt gloanțe Horoscop zilnic 22 octombrie. Ziua de astazi este destul de tensionata, dat fiind ca ne aflam sub auspiciile unei cuadraturi intre Marte, planeta acțiunii, și Pluto, planeta transformarilor. S-ar putea ca toate frustrarile, maniile, nemulțumirile acumulate pana acum sa izbucneasca și sa intram mai ușir in conflicte cu cei din jur. Atenție la accidente și […] The post Horoscop 22 octombrie 2021. Zodia care se cearta cu apropiații, cuvintele ei sunt gloanțe appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

