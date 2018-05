HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti pus in fata unui adevar dureros care te dezarmeaza total… Nu se mai poate face nimic si, chiar daca nu iti convine deloc situatia in sine, trebuie sa o accepti ca pe un sacrificiu. Este o renuntare categorica, de parca ti-ai lua ramas bun pentru totdeauna de la o stare de lucruri. Chiar daca, pe moment, socul despartirii e mare, dupa ce vei iesi de sub influenta nefasta a acestei zile, vei incepe sa descoperi alternative mai bune. Azi totul pare pierdut, fiind nevoit sa o iei de la capat in cu totul alta directie.

HOROSCOP 22…