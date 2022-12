Horoscop 22 decembrie 2022. Probleme in dragoste pentru Lei astazi, insa le pot evita daca iși pastreaza calmul și nu scot de la naftalina probleme demult uitate. Sfatul astrelor pentru Lei este sa faca pace cu trecutul, sa lase in urma totul și sa priveasca in viitor cu iertare și ințelepciune. Horoscop 22 decembrie 2022 pentru Berbec Berbecii se gasesc in fața unor transformari, fie ca isi doresc sau nu lucrul acesta. Vor trebui sa fie cu ochii in patru la tot ce fac, pentru ca nu au voie sa greseasca. Berbecii pot reacționa impulsiv in fața criticilor, insa, trebuie sa țineți cont ca acestea…