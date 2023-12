Cheltuieli de sarbatori: Romanii vor cheltui cu 12% mai putin decat anul trecut. Iata pe ce

Romanii sunt mai cumpatati in acest an in preajma sarbatorilor de iarna, cheltuind cu 12 mai putin decat anul trecut pe mancare, cadouri si decoratiuni, iar suma medie se ridica la 1.188 lei, potrivit unui studiu Reveal… [citeste mai departe]