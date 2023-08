Horoscop 20 august 2023. Previziuni despre dragoste, bani și sanatate pentru toate zodiile. Soarele se pregatește sa intre in zodia Fecioarei, lucru care va schimba complet destinul zodiilor și mulți dintre nativi simt nevoia unor schimbari radicale. Cantariți bine deciziile luate! Horoscop 20 august 2023 Berbec Va exprimați ideile creative și veți primi susținerea familiei, atat morala, cat și financiara. Este o zi in care sunteți mai vorbareț ca niciodata și acest fapt este observat și de prietenii din jur. Totuși, fiți atenți la cuvinte și mai ales la tonul folosit, in special in relația cu…