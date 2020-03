HOROSCOP 2 MARTIE 2020. Început de săptămână în luna Mărţişorului. Ce au păregătit astrele pentru zodii Horoscop 2 martie 2020 Berbec Ambiția nemasurata a Berbecilor este o arma cu doua taișuri. In timp ce rezolva probleme aparent imposibile, da naștere totodata unor conflicte interioare ce iși lasa amprenta pe termen lung. Nativii din Berbec ar face bine sa lase unele lucruri așa cum sunt, in special pe plan sentimental. Oamenii nu se schimba decat rar și in fața unor evenimente dramatice, așa ca cea mai buna soluție este sa-i accepți așa cum sunt. Iți vei gasi, la randul tau, liniștea. Horoscop 2 martie 2020 Taur 2 martie 2020 Taur Lunea nu este tocmai ziua preferata a Taurilor. Greoi și comozi, nativii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

