Horoscop 2 mai 2023. Capricornii se îndrăgostesc Horoscop 2 mai 2023. Se anunța o zi speciala pentru Capricorni, de parca Ziua Indragostiților s-a mutat, pentru ei, de pe 14 februarie pe 2 mai. Unii dintre nativi se indragostesc și simt fluturii in stomac, dupa ceva vreme in care nu credeau ca mai este posibil un astfel de sentiment. Iar alți Capricorni, aflați deja in relații amoroase, traiesc clipe pasionale alaturi de parteneri. Horoscop 2 mai 2023 pentru Berbec Ziua de 2 mai poate fi o zi plina de entuziasm și energie pentru tine. Fii atent la propriile nevoi și indraznește sa iți urmarești visele cu curaj. Horoscop 2 mai 2023 pentru Taur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 1 mai 2023. Cațiva dintre nativi au astazi noroc din plin, in toate domeniile vieții lor! Fie ca merg la gratar de 1 Mai, la o petrecere la mare sau semneaza contracte și pun la cale colaborari se vor simți excelent pentru ca astrele au grija de ei. Cum este ziua de 1 mai pentru toate zodiile.…

- Berbec In ciuda faptului ca este o sambata, s-ar putea sa primiți o oferta profesionala profitabila – cum ar fi un nou post: in ciuda caracterului neoficial, este mai mult decat serios. Taur Daca vreți sa fiți bine dispus, faceți lucruri placute – in primul rand hobby-urile dumneavoastra – și refuzați…

- Horoscop 27 aprilie 2023. Tensiuni pentru unele zodii. Sfatul astrelor este sa va pastrați calmul, sa dați și altora șansa sa se exprime și sa aiba o parere. Daca nu va moderați tonul vocii și vreți ca totul sa se intample ca voi, riscați ca o cearta banala sa se transforme intr-un scandal pe care ulterior…

- Berbec Este multa forfota in plan domestic. Sunt zile bune pentru curatenii generale, reparatii sau dialog cu membrii familiei pe chestiuni patrimoniale. Controversele sunt prezente, dar le poti gestiona cu putin efort si bunavointa. Se recomanda ceva mai multa atentie la instalatiile de apa din spatiul…

- Horoscop 14 aprilie 2023. Unele zodii se lasa influentate de trecut sau de persoane din anturaj care nu intotdeauna le vor binele, iar alți nativi au tendința sa faca din țanțar armasar și sa creeze conflicte din nimic. Sfatul astrelor este sa va temperați pornirile conflictuale. Horoscop 14 aprilie…

- Horoscop PRIMAVARA 2023. Primavara anului 2023 si-a intrat in drepturi de la 1 martie din punct de vedere calendaristic si va incepe din 21 martie din punct de vedere astronomic, moment la care are loc echinoctiul de primavara. Dar si din punct de vedere astral, caci atunci va fi debutul noului an astrologic.…