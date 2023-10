Horoscop 19 octombrie 2023. Zi cu poticniri pentru zodiile de apă Racul, Scorpionul și Peștii vor avea o zi dificila in care nimic nu le va ieși dupa pofta inimii. Pentru toți ceilalți, lucrurile se vor desfașura in limitele normalului. Berbec Ai nevoie sa simți ca prietenii iți sunt aproape, de aceea, organizezi o intalnire cu ei, un fel de mini petrecere menita deopotriva sa va distreze, dar și sa reinnoiasca legaturile de prietenie mai vechi. Ai nevoie sa știi ca te susțin in proiectele tale și ca nu ești singur in valtoarea problemelor vieții. Taur Luna intra in Sagetator și te face mai inclinat catre secretomanie și conspirație. Pui la cale o serie de mici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

