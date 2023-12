Stiri pe aceeasi tema

- Soarele in Sagetator se impiedica de Uranus in Taur, ceea ce ne poate cere sa ne adaptam la schimbare. Luna, aflata și ea in Sagetator, se alatura lui Marte inainte de a se conecta cu Uranus, oferindu-ne astfel energia necesara pentru a gestiona situațiile cu succes.Luna Noua in Sagetator da unda verde…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la finalul anului 2023, acum este momentul perfect pentru a ne defini rezoluțiile pentru viitor și pentru a acționa in conformitate cu ele. Intre 11 și 17 decembrie, vom experimenta o intensitate maxima a emoțiilor și a trairilor, ceea ce ne va ajuta sa conștientizam…

- Astrele au transmis un avertisment! Urmeaza cea mai agresiva Luna Noua din anul 2023! Anul se termina cu stari neobișnuite pentru patru zodii din horoscop, care vor fi profund afectate de acest fenomen. Totul se va intampla maine, 13 noiembrie 2023.

- Un inceput de saptamana dominat de ambiții in cariera și nevoia de a obține mai mulți bani in buget. Din pacate, astrele vor pune și multe obstacole in atingerea scopurilor dorite pentru cei mai mulți dintre nativii zodiilor. Berbec Berbecii vor nutri ambiții mari in legatura cu cariera lor, așa ca…

- Horoscopul zilei de sambata, 4 noiembrie 2023, ne anunta ca Fecioarele intampina tensiuni in relația de cuplu, iar Sagetatorii incep o noua etapa. Astrologii au vesti bune, mai ales din punct de vedere sentimental. Horoscop pentru zodia Berbec Berbecii sunt puși pe fapte mari inca de dimineața. Au de…

- In acest articol, vom explora care sunt aceste zodii norocoase și de ce luna noiembrie poate fi momentul lor pentru a se indragosti.Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie):Nu este surprinzator ca prima zodie de pe lista este Scorpionul, deoarece se afla in plin sezon in luna noiembrie. Scorpionii sunt…

- Horoscop 29 octombrie 2023. O zi a schimbarilor. Cel putin asa prevad astrele. Unii nativi vor sa-si schimbe anturajul apropiat, altii locul de munca, iar altii trebuie sa-si schimbe dispozitia pentru a putea functiona, potrivit observatornews.ro .

- Astrologii au vesti bune si intrevad surprize furmoase pentru unii nativi. O zidie este nevoita sa lase deoparte timiditatea si sa-si exprime dorintele clar si raspicat, mai ales in relatii. Comunicarea este cheia, scrie observatornews.ro .