Berbec

Ai o senzatie ciudata referitoare la un lucru ce ar putea sa se intample. Nu iti ignora instinctele! De asemenea, incearca sa iti notezi pe o foaie toate ideile care iti trec in cap. Te vor ajuta candva.

Taur

O sa te intalnesti cu niste oportunitati si nu prea stii ce decizie trebuie sa iei in privinta lor. In orice caz, incearca sa nu iei decizii in graba, ci analizeaza foarte bine avantajele si dezavantajele oferite.

Gemeni

Ziua de azi va fi imbracata in romantism, asta in conditiile in care esti intr-o relatie. In caz contrar, iubirea ar putea…