- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Horoscop martie 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in martie, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- HOROSCOP 23 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Numai datorita prudentei poti depasi cu bine furtuna de evenimente care navaleste acum in calea ta. in alte conditii, te-ar fi bulversat complet si ti-ai fi pierdut cumpatul, dar de data aceasta reusesti sa te aduni foarte bine…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…