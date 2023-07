Horoscop 15 iulie 2023. Leii au un weekend aventuros

Horoscop 15 iulie 2023. In timp ce Taurii au parte de un weekend liniștit, chiar daca nu le sta in fire, Leii sunt foarte activi și ies din zona lor de confort. Se anunța aventuri pentru ei, sunt mai curajoși ca niciodata și pot avea parte de surprize placute daca se lasa ghidați de intuiție. Horoscop 15 iulie 2023 Berbec Berbecii au o energie dezlanțuita si tind sa faca excese, așa ca mare grija la modul in care va exprimați. Cel mai bine ar fi sa va pastrati calmi, indiferent de cat de nervosi sunteti. Partea buna este ca sunteți avantajați in cariera. Horoscop 15 iulie 2023 Taur Taurii rezolva…