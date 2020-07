Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop bani august Berbec Berbecii stau prost cu banii in luna august. Va aparea o urgenta peste noapte si le va fi greu sa se redreseze. Vor primi ajutor in cele din urma. Horoscop bani august Taur Nu se anunta niciun eveniment major in aceasta vara. Veniturile taurilor se…

- HOROSCOP 7 IULIE 2020 - BERBEC Berbecii isi petrec ziua de marti alaturi de prieteni sau partenerul de cuplu. Nativii se vor relaxa si incarca bateriile pentru restul saptamanii. De asemenea, o persoana aduce in viata berbecilor o eventuala propunere de afacere, care va fi cea mai mare sansa…

- HOROSCOP IULIE 2020. Zodiile care ar putea avea o șansa incredibila in afaceri sunt abia a inceputul succesului.pentru anul 2020. Daca unii nativi trebuie sa aiba grija la prietenii din jur, alții sunt pe cale sa lege conexiuni care i-ar putea ajuta in viitoarele business-uri. Zodiile care urmeaza…

- HOROSCOP BERBEC Intre 30 și 31 mai dupa-amiaza, la locul de munca, Berbecii vor avea de luptat cu doua tendințe diferite: propria stare de spirit, deloc propice muncii asidue și informațiile care le vor abate atenția de la lucrurile importante; unele vor pune intr-o alta lumina datele unei…

- CiteșteHoroscop saptamanal Capricorn pentru perioada 30 mai - 5 iunie 2020, realizatde Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astralepentru nativii din zodia Capricorn și urmarește video Uranissima. Horoscopsaptamanal Capricorn – 30 mai - 5 iunie 2020Intre 30și 31 mai, dupa-amiaza,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca a primit multe mesaje de la parinti din familii monoparentale, care au probleme daca vor mai ramane cu copiii, acasa, in baza legii privind acordarea a 75% din salariu, pe perioada inchiderii scolilor. Seful Executivului a spus ca sunt foarte multe…

- Amanarea la plata chiriei intr-un anumit sector poate fi benefica unei parti, dar risca si sa produca dezechilibre majore pe intreg lantul operatiunilor si jucatorilor, cum este cazul amanarii platii chiriei cu doua luni, sustin specialistii Deloitte.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit Cod galben de ingheturi, iar la noapte mercurul ar putea cobori in termometre in nordul tarii pina la -4 grade. Aseara timp de citeva minute la Ocnita chiar a nins. Astfel, in orele nocturne si ale diminetii, in jumatatea de nord a tarii se prevad ingheturi…